McKinsey Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa McKinsey ay mula $131K bawat year para sa Junior Engineer hanggang $293K bawat year para sa Principal Architect I. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $185K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
Kasamang mga Titulo