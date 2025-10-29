McKinsey Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa McKinsey ay mula $205K bawat year para sa Product Manager hanggang $238K bawat year para sa Principal. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $217K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
