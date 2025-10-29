McKinsey Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang Konsultant sa Pamamahala kompensasyon in United States sa McKinsey ay mula $121K bawat year para sa Business Analyst hanggang $388K bawat year para sa Partner. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $245K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
