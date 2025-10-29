McKinsey Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa McKinsey ay mula $152K bawat year para sa Data Scientist hanggang $248K bawat year para sa Principal. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $170K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
