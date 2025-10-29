McKinsey Analista ng Negosyo Sahod

Ang Analista ng Negosyo kompensasyon in United States sa McKinsey ay mula $124K bawat year para sa Business Analyst hanggang $250K bawat year para sa Engagement Manager. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $134K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
