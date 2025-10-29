Direktoryo ng mga Kumpanya
McKinsey Katulong sa Administrasyon Sahod

Ang average na Katulong sa Administrasyon kabuuang kompensasyon in India sa McKinsey ay mula ₹4.73M hanggang ₹6.59M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng McKinsey. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹5.07M - ₹5.97M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹4.73M₹5.07M₹5.97M₹6.59M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa McKinsey?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Katulong sa Administrasyon sa McKinsey in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹6,593,079. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa McKinsey para sa Katulong sa Administrasyon role in India ay ₹4,733,492.

