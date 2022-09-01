Direktoryo ng mga Kumpanya
McGraw Hill
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

McGraw Hill Mga Sweldo

Ang sahod ng McGraw Hill ay mula $100,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $213,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng McGraw Hill. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $138K

Pul-Stak Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
Median $100K
Manager ng Produkto
Median $120K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
UX Researcher
Median $100K
Manager ng Software Engineering
Median $213K
Siyentipiko ng Data
$184K
Marketing
$180K
Sales
$104K
Technical Program Manager
$185K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa McGraw Hill ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $213,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa McGraw Hill ay $137,500.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa McGraw Hill

Kaugnay na mga Kumpanya

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources