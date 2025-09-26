Direktoryo ng mga Kumpanya
M.C. Dean
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Project Manager

  • Lahat ng Project Manager na Sahod

M.C. Dean Project Manager Sahod

Ang median na Project Manager kompensasyon in United States package sa M.C. Dean ay umabot sa $130K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng M.C. Dean. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
Kabuuan bawat taon
$130K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa M.C. Dean?

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Project Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial más alto reportado para un Project Manager en M.C. Dean in United States tiene una compensación total anual de $152,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en M.C. Dean para el puesto de Project Manager in United States es $125,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa M.C. Dean

Kaugnay na mga Kumpanya

  • AKQA
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources