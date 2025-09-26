Direktoryo ng mga Kumpanya
MBC Group
MBC Group Corporate Development Sahod

Ang average na Corporate Development kabuuang kompensasyon sa MBC Group ay mula AED 613K hanggang AED 890K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng MBC Group. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 696K - AED 808K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 613KAED 696KAED 808KAED 890K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Corporate Development mga submissions sa MBC Group para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

AED 588K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Ano ang mga antas ng karera sa MBC Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Corporate Development sa MBC Group ay may taunang kabuuang bayad na AED 890,135. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MBC Group para sa Corporate Development role ay AED 613,370.

