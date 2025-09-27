Direktoryo ng mga Kumpanya
Mavenir
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Technical Program Manager

  • Lahat ng Technical Program Manager na Sahod

Mavenir Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in India sa Mavenir ay mula ₹3.19M hanggang ₹4.55M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mavenir. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹3.66M - ₹4.28M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹3.19M₹3.66M₹4.28M₹4.55M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Technical Program Manager mga submissions sa Mavenir para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.95M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.61M+ (minsan ₹26.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Mavenir?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Technical Program Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Самый высокий пакет вознаграждения для Technical Program Manager в Mavenir in India составляет ₹4,550,920 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mavenir для позиции Technical Program Manager in India составляет ₹3,189,534.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mavenir

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Aryaka Networks
  • Radisys
  • Zerto
  • SonicWall
  • Birlasoft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources