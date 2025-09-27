Direktoryo ng mga Kumpanya
Maven Securities
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Analyst

  • Lahat ng Data Analyst na Sahod

Maven Securities Data Analyst Sahod

Ang average na Data Analyst kabuuang kompensasyon in United States sa Maven Securities ay mula $99.6K hanggang $139K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Maven Securities. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$108K - $131K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$99.6K$108K$131K$139K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Data Analyst mga submissions sa Maven Securities para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Maven Securities?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Самый высокий пакет вознаграждения для Data Analyst в Maven Securities in United States составляет $139,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Maven Securities для позиции Data Analyst in United States составляет $99,600.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Maven Securities

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • Facebook
  • Pinterest
  • Spotify
  • Google
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources