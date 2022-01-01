Direktoryo ng mga Kumpanya
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Mga Sweldo

Ang sahod ng Marsh & McLennan Companies ay mula $20,586 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant in Peru sa mababang hanay hanggang $276,375 para sa isang Marketing in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Marsh & McLennan Companies. Huling na-update: 10/20/2025

Siyentipiko ng Data
Median $245K
Inhinyero ng Software
Median $89K
Accountant
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Actuary
$117K
Business Analyst
Median $65K
Data Analyst
$60.6K
Financial Analyst
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Konsultant sa Pamamahala
$30.7K
Marketing
$276K
Marketing Operations
$95.8K
Partner Manager
$221K
Manager ng Produkto
$102K
Project Manager
$81.2K
Sales
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Technical Program Manager
$203K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Marsh & McLennan Companies ay Marketing at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $276,375. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Marsh & McLennan Companies ay $89,000.

