ManTech
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

ManTech Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States package sa ManTech ay umabot sa $148K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ManTech. Huling na-update: 9/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Kabuuan bawat taon
$148K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
12 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ManTech?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa ManTech in United States ay may taunang kabuuang bayad na $240,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ManTech para sa Siyentipiko ng Data role in United States ay $148,000.

