ManTech
ManTech Mga Sweldo

Ang sahod ng ManTech ay mula $61,690 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter sa mababang hanay hanggang $216,240 para sa isang Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ManTech. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $120K

Pul-Stak Software Inhinyero

Business Analyst
Median $125K
Siyentipiko ng Data
Median $148K

Cybersecurity Analyst
Median $130K
Solution Architect
Median $143K
Technical Program Manager
Median $144K
Information Technologist (IT)
$181K
Disenyor ng Produkto
$79.6K
Program Manager
$216K
Project Manager
$196K
Recruiter
$61.7K
Manager ng Software Engineering
$145K
Mga Madalas na Tanong

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ManTech adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $216,240. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ManTech adalah $143,400.

