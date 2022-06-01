Direktoryo ng mga Kumpanya
Majesco
Majesco Mga Sweldo

Ang sahod ng Majesco ay mula $13,928 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manunulat ng Teknikal sa mababang hanay hanggang $246,960 para sa isang Manager ng Programang Teknikal sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Majesco. Huling na-update: 11/22/2025

Inhinyero ng Software
Median $17.5K
Manager ng Programa
$168K
Manager ng Programang Teknikal
$247K

Manunulat ng Teknikal
$13.9K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Majesco ay Manager ng Programang Teknikal at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $246,960. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Majesco ay $92,885.

