Mainstay
Mainstay Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa Mainstay ay mula $160K hanggang $222K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mainstay. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$171K - $201K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$160K$171K$201K$222K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Mainstay?

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial más alto reportado para un Siyentipiko ng Data en Mainstay in United States está en una compensación total anual de $222,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mainstay para el puesto de Siyentipiko ng Data in United States es $159,600.

Iba pang Resources