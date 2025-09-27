Direktoryo ng mga Kumpanya
Mail.ru Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

Mail.ru Group Manager ng Software Engineering Sahod

Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Russia sa Mail.ru Group ay mula RUB 13.42M hanggang RUB 19.15M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mail.ru Group. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Software Engineering mga submissions sa Mail.ru Group para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

RUB 13.43M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang RUB 2.52M+ (minsan RUB 25.19M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Mail.ru Group?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Software Engineering mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Mail.ru Group in Russia ay may taunang kabuuang bayad na RUB 19,153,877. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mail.ru Group para sa Manager ng Software Engineering role in Russia ay RUB 13,424,085.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mail.ru Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • MTS
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • BT
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources