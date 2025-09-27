Direktoryo ng mga Kumpanya
Mail.ru Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Konsultant sa Pamamahala

  • Lahat ng Konsultant sa Pamamahala na Sahod

Mail.ru Group Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Russia sa Mail.ru Group ay mula RUB 1.27M hanggang RUB 1.77M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mail.ru Group. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 1.36M - RUB 1.6M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 1.27MRUB 1.36MRUB 1.6MRUB 1.77M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Konsultant sa Pamamahala mga submissions sa Mail.ru Group para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

RUB 13.43M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang RUB 2.52M+ (minsan RUB 25.19M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Mail.ru Group?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Konsultant sa Pamamahala mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Konsultant sa Pamamahala at Mail.ru Group in Russia sits at a yearly total compensation of RUB 1,768,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mail.ru Group for the Konsultant sa Pamamahala role in Russia is RUB 1,269,369.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mail.ru Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • MTS
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • BT
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources