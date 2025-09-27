Direktoryo ng mga Kumpanya
Mailchimp
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

Mailchimp Solution Architect Sahod

Ang average na Solution Architect kabuuang kompensasyon in Canada sa Mailchimp ay mula CA$171K hanggang CA$249K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mailchimp. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$197K - CA$224K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Solution Architect mga submissions sa Mailchimp para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

CA$226K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CA$42.4K+ (minsan CA$424K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Mailchimp, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Solution Architect mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Mailchimp in Canada में Solution Architect के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$249,443 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mailchimp में Solution Architect भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$171,228 है।

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mailchimp

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources