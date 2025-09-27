Direktoryo ng mga Kumpanya
Mailchimp
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Mailchimp Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States package sa Mailchimp ay umabot sa $171K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mailchimp. Huling na-update: 9/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$171K
Antas
Data Scientist II
Pangunahing Sahod
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bonus
$10K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Mailchimp?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Mailchimp, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Kõrgeima palgaga Siyentipiko ng Data ametikoha palgapakett ettevõttes Mailchimp in United States on aastase kogutasuga $206,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mailchimp Siyentipiko ng Data ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $157,500.

Iba pang Resources