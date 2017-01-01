Direktoryo ng mga Kumpanya
Mahanadi Coalfields
    • Tungkol sa

    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Website
    1992
    Taong Naitatag
    22,352
    Bilang ng mga Empleyado
    $1B-$10B
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

