  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Switzerland

Magic Leap Inhinyero ng Software Sahod sa Switzerland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Switzerland sa Magic Leap ay mula CHF 172K bawat year para sa Senior Software Engineer hanggang CHF 209K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 213K. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Entry Software Engineer
(Entry Level)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Magic Leap, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Magic Leap in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 235,332. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Magic Leap para sa Inhinyero ng Software role in Switzerland ay CHF 180,361.

Iba pang Resources