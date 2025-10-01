Magic Leap Inhinyero ng Software Sahod sa Switzerland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Switzerland sa Magic Leap ay mula CHF 172K bawat year para sa Senior Software Engineer hanggang CHF 209K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 213K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Magic Leap. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Magic Leap, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
