Magic Leap Inhinyero ng Software Sahod sa Miami-Ft. Lauderdale Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Miami-Ft. Lauderdale Area sa Magic Leap ay mula $139K bawat year para sa Entry Software Engineer hanggang $188K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Miami-Ft. Lauderdale Area package ay umabot sa $149K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Magic Leap. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Magic Leap, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
