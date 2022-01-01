Magic Leap Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Magic Leap ay mula $90,554 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Hardware Engineer in Israel sa mababang hanay hanggang $324,719 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Magic Leap. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Birtwal Riyaliting Software Inhinyero

Mechanical Engineer
Median $113K
Marketing
Median $151K

Business Analyst
$167K
Siyentipiko ng Data
Median $150K
Electrical Engineer
$204K
Hardware Engineer
$90.6K
Human Resources
$199K
Legal
$189K
Optical Engineer
$155K
Disenyor ng Produkto
$92.3K
Manager ng Produkto
$216K
Program Manager
$174K
Recruiter
$176K
Manager ng Software Engineering
$322K
Technical Program Manager
$259K
UX Researcher
$119K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Magic Leap, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Magic Leap ay Inhinyero ng Software at the Principal Software Engineer level na may taunang kabuuang bayad na $324,719. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Magic Leap ay $169,699.

