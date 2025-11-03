Direktoryo ng mga Kumpanya
MacPaw
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
MacPaw Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Ukraine sa MacPaw ay mula UAH 734K hanggang UAH 1.04M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng MacPaw. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UAH 834K - UAH 988K
Ukraine
Karaniwang Range
Posibleng Range
UAH 734KUAH 834KUAH 988KUAH 1.04M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa MacPaw?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa MacPaw in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 1,042,137. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MacPaw para sa Rekruter role in Ukraine ay UAH 734,027.

