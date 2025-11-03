Direktoryo ng mga Kumpanya
MacPaw
MacPaw Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Ukraine sa MacPaw ay mula UAH 714K hanggang UAH 1.04M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng MacPaw. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UAH 819K - UAH 934K
Ukraine
Karaniwang Range
Posibleng Range
UAH 714KUAH 819KUAH 934KUAH 1.04M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa MacPaw?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa MacPaw in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 1,039,620. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MacPaw para sa Manager ng Proyekto role in Ukraine ay UAH 713,638.

