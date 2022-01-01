Direktoryo ng mga Kumpanya
M1 Finance
M1 Finance Mga Sweldo

Ang sahod ng M1 Finance ay mula $50,250 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations sa mababang hanay hanggang $175,875 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng M1 Finance. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $165K
Customer Service
$62.7K
Marketing
$127K

Marketing Operations
$50.3K
Disenyor ng Produkto
$119K
Manager ng Produkto
$169K
Manager ng Software Engineering
$176K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa M1 Finance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa M1 Finance ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $175,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa M1 Finance ay $126,630.

