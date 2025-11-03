Direktoryo ng mga Kumpanya
LyondellBasell
LyondellBasell Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in Netherlands sa LyondellBasell ay mula €105K hanggang €147K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng LyondellBasell. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€114K - €133K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€105K€114K€133K€147K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa LyondellBasell?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa LyondellBasell in Netherlands ay may taunang kabuuang bayad na €147,384. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa LyondellBasell para sa Arkitekto ng Solusyon role in Netherlands ay €105,274.

Iba pang Resources