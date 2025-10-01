Direktoryo ng mga Kumpanya
Luxoft
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Wroclaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Wroclaw Metropolitan Area sa Luxoft ay mula PLN 144K bawat year para sa L2 hanggang PLN 265K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Wroclaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 168K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa Luxoft?

Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Luxoft voor de Inhinyero ng Software functie in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 194,012.

