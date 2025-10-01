Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Wroclaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Wroclaw Metropolitan Area sa Luxoft ay mula PLN 144K bawat year para sa L2 hanggang PLN 265K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Wroclaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 168K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
