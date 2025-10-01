Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Luxoft ay mula $92.5K bawat year para sa L1 hanggang $107K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
