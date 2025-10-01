Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Ukraine

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Ukraine sa Luxoft ay mula UAH 1.42M bawat year para sa L2 hanggang UAH 3.18M bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Ukraine package ay umabot sa UAH 1.78M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
