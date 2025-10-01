Direktoryo ng mga Kumpanya
Luxoft
Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Sofia City Province

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Sofia City Province sa Luxoft ay mula BGN 105K bawat year para sa L3 hanggang BGN 114K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Sofia City Province package ay umabot sa BGN 101K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Entry Level)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
BGN 278K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang BGN 52.1K+ (minsan BGN 521K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa Luxoft?

Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Inhinyero ng Software ที่ Luxoft in Sofia City Province อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี BGN 117,946 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Luxoft สำหรับตำแหน่ง Inhinyero ng Software in Sofia City Province คือ BGN 100,744

Iba pang Resources