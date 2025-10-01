Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Sofia City Province

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Sofia City Province sa Luxoft ay mula BGN 105K bawat year para sa L3 hanggang BGN 114K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Sofia City Province package ay umabot sa BGN 101K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
