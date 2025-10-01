Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Romania

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Romania sa Luxoft ay mula RON 93.2K bawat year para sa L1 hanggang RON 249K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Romania package ay umabot sa RON 142K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
