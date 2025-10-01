Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Mexico

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Mexico sa Luxoft ay mula MX$30.1K bawat year para sa L1 hanggang MX$62K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Mexico package ay umabot sa MX$53.9K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
