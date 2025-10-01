Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Krakow Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Krakow Metropolitan Area sa Luxoft ay mula PLN 167K bawat year para sa L2 hanggang PLN 251K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Krakow Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 222K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***