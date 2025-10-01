Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Los Angeles Area sa Luxoft ay mula $121K bawat year para sa L3 hanggang $127K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Los Angeles Area package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
