Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Bengaluru sa Luxoft ay mula ₹1.57M bawat year para sa L2 hanggang ₹2.53M bawat year para sa L3. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹2.18M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
