Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Germany

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Germany sa Luxoft ay mula €64.3K bawat year para sa L2 hanggang €86.5K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Germany package ay umabot sa €75.1K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
