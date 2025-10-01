Luxoft Inhinyero ng Software Sahod sa Brazil

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Brazil sa Luxoft ay umabot sa R$268K bawat year para sa L3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L3
R$268K
R$268K
R$0
R$0
L4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***