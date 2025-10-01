Luxoft Disenyor ng Produkto Sahod sa Berlin Metropolitan Region

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in Berlin Metropolitan Region sa Luxoft ay umabot sa €49.9K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Berlin Metropolitan Region package ay umabot sa €52.4K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Luxoft. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo