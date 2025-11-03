Direktoryo ng mga Kumpanya
LUXASIA
LUXASIA Accountant Sahod

Ang average na Accountant kabuuang kompensasyon in Malaysia sa LUXASIA ay mula MYR 25.7K hanggang MYR 36.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng LUXASIA. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MYR 29.2K - MYR 34.6K
Malaysia
Karaniwang Range
Posibleng Range
MYR 25.7KMYR 29.2KMYR 34.6KMYR 36.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa LUXASIA?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Accountant sa LUXASIA in Malaysia ay may taunang kabuuang bayad na MYR 36,473. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa LUXASIA para sa Accountant role in Malaysia ay MYR 25,690.

