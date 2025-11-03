Lumentum Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Lumentum ay umabot sa $166K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $163K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lumentum. Huling na-update: 11/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Lumentum, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)