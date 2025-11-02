Direktoryo ng mga Kumpanya
Lumentum
  • Sahod
  • Inhinyero ng Mekanikal

  • Lahat ng Inhinyero ng Mekanikal na Sahod

Lumentum Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Ang median na Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in United States package sa Lumentum ay umabot sa $150K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lumentum. Huling na-update: 11/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Kabuuan bawat taon
$150K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Lumentum?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Lumentum, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa Lumentum in United States ay may taunang kabuuang bayad na $225,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lumentum para sa Inhinyero ng Mekanikal role in United States ay $148,250.

Iba pang Resources