Direktoryo ng mga Kumpanya
luizalabs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Sao Paulo

luizalabs Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Sao Paulo

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Sao Paulo package sa luizalabs ay umabot sa R$151K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng luizalabs. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kabuuan bawat taon
R$151K
Antas
Senior iOS Engineer
Pangunahing Sahod
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Mga taon sa kumpanya
0 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa luizalabs?

R$880K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang R$165K+ (minsan R$1.65M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

luizalabs in Greater Sao PauloInhinyero ng Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬R$229,862。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
luizalabs in Greater Sao PauloInhinyero ng Software职位的年度总薪酬中位数为R$151,148。

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa luizalabs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Gojek Tech
  • Rappi
  • Bass Pro Shops
  • Grofers
  • Druva
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources