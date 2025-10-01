Lucid Inhinyero ng Software Sahod sa Salt Lake City Greater Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Salt Lake City Greater Area sa Lucid ay mula $102K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $219K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Salt Lake City Greater Area package ay umabot sa $135K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lucid. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Lucid, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
