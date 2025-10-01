Direktoryo ng mga Kumpanya
Lucid
Lucid Disenyor ng Produkto Sahod sa Salt Lake City Greater Area

Ang median na Disenyor ng Produkto kompensasyon in Salt Lake City Greater Area package sa Lucid ay umabot sa $137K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lucid. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
Kabuuan bawat taon
$137K
Antas
II
Pangunahing Sahod
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Lucid?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Lucid, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Lucid in Salt Lake City Greater Area ay may taunang kabuuang bayad na $218,970. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lucid para sa Disenyor ng Produkto role in Salt Lake City Greater Area ay $120,500.

Iba pang Resources