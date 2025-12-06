Logitech Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Logitech ay mula $107K bawat year para sa I1 hanggang $277K bawat year para sa I5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $245K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Logitech. Huling na-update: 12/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Logitech, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
