Direktoryo ng mga Kumpanya
Logitech
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Mechanical Engineer

  • Lahat ng Mechanical Engineer na Sahod

  • Greater Taipei Area

Logitech Mechanical Engineer Sahod sa Greater Taipei Area

Ang Mechanical Engineer kompensasyon in Greater Taipei Area sa Logitech ay mula NT$1.74M bawat year para sa I3 hanggang NT$2.57M bawat year para sa I4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Taipei Area package ay umabot sa NT$1.81M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Logitech. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas

NT$5.09M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang NT$955K+ (minsan NT$9.55M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Logitech, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Mechanical Engineer mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mechanical Engineer sa Logitech in Greater Taipei Area ay may taunang kabuuang bayad na NT$3,215,277. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Logitech para sa Mechanical Engineer role in Greater Taipei Area ay NT$2,185,985.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Logitech

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources