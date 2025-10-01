Direktoryo ng mga Kumpanya
Logitech
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

  • Greater Austin Area

Logitech Business Analyst Sahod sa Greater Austin Area

Ang Business Analyst kompensasyon in Greater Austin Area sa Logitech ay umabot sa $150K bawat year para sa I3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Logitech. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Logitech, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Business Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Business Analyst ב-Logitech in Greater Austin Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $155,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Logitech עבור תפקיד Business Analyst in Greater Austin Area הוא $144,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Logitech

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources