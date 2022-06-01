Direktoryo ng mga Kumpanya
LiveIntent
LiveIntent Mga Sweldo

Ang sahod ng LiveIntent ay mula $86,700 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $220,000 para sa isang Sales sa mataas na hanay.

$160K

Sales
Median $220K
Siyentipiko ng Data
$86.7K
Manager ng Produkto
$87.1K

Inhinyero ng Software
$104K
Mga Madalas na Tanong

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di LiveIntent adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $220,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di LiveIntent adalah $95,784.

